Депутаты пока не готовы разрешить "Нафтогазу" отбирать имущество у должников

Как передает корреспондент УНИАН, это было обусловлено тем, что ряд фракций, в частности “Батькивщина” и “Самопомич”, заявили, что не будут голосовать за данный законопроект и при сигнальном голосовании он не набрал необходимых 226 голосов.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Юрий Соловей отметил, что данным законопроектом предлагается не распространять действие моратория, установленного законодательством, на применение принудительной реализации имущества для погашения задолженности перед НАК “Нафтогаз Украины” и ее дочерними предприятиями, которые осуществляли поставки природного газа на основании лицензии”.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов по погашению задолженности за использованный природный газ, которые возможно решить путем внесения изменений в Закон «О введении моратория на принудительную реализацию имущества». «Так, задолженность предприятий теплокоммунэнерго, которые относятся к государственной форме собственности (коммунальной) или в уставных фондах которых доля государства составляет не менее 25 процентов, перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составляет около 1,5 млрд грн.

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Однако компания лишена действенных инструментов по взысканию задолженности и механизмов воздействия на предприятия-должники, на которых распространяется действие Закона Украины «О введении моратория на принудительную реализацию имущества», в частности государственные (коммунальные) предприятия и хозяйственные общества с государственной долей не менее 25% уставного капитала», - говорится в документе.