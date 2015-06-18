"Нафтогаз" объявил конкурс на замещение должности руководителя "Укрнафты"

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

«Нафтогаз Украины» опубликовал условия публичного отбора кандидатов на замещение должности председателя правления ПАО «Укрнафта», - сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, претендент должен подать в центральный офис «Нафтогаза» пакет документов, а именно: заявление и согласие на обработку персональных данных, информацию о претенденте, мотивационное письмо, а также дополнительные данные относительно образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации.

Срок приема заявлений на участие в конкурсном отборе составляет 10 рабочих дней со дня публикации объявления на сайте «Нафтогаза». О дате проведения конкурсного отбора претендентов, допущенных к отбору, будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба уточняет, что состав конкурсной комиссии утверждается решением правления «Нафтогаза». Срок проведения конкурсного отбора не может превышать 50 календарных дней, а условия отбора и критерии определения победителей утверждаются правлением «Нафтогаза». При этом результаты конкурсного отбора публикуются на официальном сайте «Нафтогаза» в течение пяти рабочих дней с даты принятия комиссией решения об определении победителей.

После этого кандидатуры победителей подаются на рассмотрение и согласование в номинационный комитет Кабмина, который состоит из глав пяти министерств: Минэнергоугля, Министерства экономического развития и торговли, Минфина, Минагропрода и Мининфраструктуры, а также пяти независимых экспертов. Потом решение номинационного комитета подается Министерством энергетики и угольной промышленности в Кабмин на голосование.

Как сообщал УНИАН, в начале июня миноритарные акционеры «Укрнафты» заявили, что готовы обеспечить проведение конкурса на пост главы компании.

29 мая 2015 года впервые за несколько лет состоялось заседание наблюдательного совета «Укрнафты». Заседание проходило под прицелом телевизионных камер и в присутствии журналистов и народных депутатов.

На этом заседании набсовет «Укрнафты» принял решение о проведении собрания акционеров 22 июля 2015 года, на котором будут рассмотрены вопросы выплаты дивидендов, а также избрания руководства компании.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял о необходимости смены менеджмента «Укрнафты» и проведения публичного конкурса на замещение должности главы нефтедобывающей компании, в которой государству принадлежит контрольный пакет акций.

В свою очередь, председатель правления «Укрнафты» Питер Ванхеке заявил, что претензии к нему со стороны основного акционера – «Нафтогаза Украины» – несостоятельны.

В интервью УНИАН Ванхеке отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» в лице его высших должностных лиц решил вне всяких правил расправиться с менеджментом «Укрнафты», который попытался привлечь «Нафтогаз» к ответственности за нарушения базовых принципов ведения бизнеса.

Кроме того, менеджмент «Укрнафты» указал, что основным препятствием к выплате дивидендов акционерам является сам «Нафтогаз», который уже почти год отказывается выполнять решение Высшего хозсуда по возврату «Укрнафте» 2 млрд. куб м. газа или погашению долга за него.

Всего, согласно аудированной компанией Deloitte&Touche отчетности, «Нафтогаз» в 2005-2013 годах по своему усмотрению использовал принадлежащие «Укрнафте» 10 млрд кубометров газа.