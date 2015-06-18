Рада отказалась усилить независимость Нацкомиссии по тарифам

За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.

Во время представления законопроекта в парламенте глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин подчеркнул необходимость его принятия.

«После 20 лет деятельности этого органа мы наконец подготовили закон, который сформирует правовую базу для его функционирования. В нем мы определили полномочия, сформировали принципы финансирования, ответственность этого органа и подотчетность, в том числе и Верховной Раде», - сказал он.

При этом глава парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Николай Мартыненко отметил, что этот законопроект необходимо принять, поскольку сейчас президент своим указом может единолично принимать решение по каждому из членов регулятора.

«Закон дает право создать номинационную комиссию, которая будет осуществлять отбор (претендентов – УНИАН) на должность членов НКРЭКУ», - сказал Мартыненко.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров внес проект закона №2966 о Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в парламент 28 мая. Им правительство хочет усилить независимость НКРЭКУ от всех органов государственной власти, ужесточив требования к руководству комиссии, а также предоставив регулятору определенную финансовую независимость от госбюджета.

Также в законопроекте отмечается, что председатель и члены комиссии не имеют права проводить встречи наедине с представителями энергетических компаний. Решения комиссии, согласно документу, не подлежат согласованию с органами государственной власти.

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Документом предполагается, что в состав НКРЭКУ входят семь членов. Назначение на должность членов комиссии осуществляется по результатам открытого конкурса, который объявляется и проводится комиссией при президенте Украины. В состав конкурсной комиссии входят: два человека, которых определяет президент Украины; два человека, которых определяет Верховная Рада Украины по представлению председателя парламента; министр энергетики.

Срок полномочий членов НКРЭКУ составляет шесть лет, а председатель НКРЭКУ избирается членами комиссии путем тайного голосования и переизбирается каждые два года.