"Газпром" хочет построить еще один газопровод из РФ в Германию

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российской компании.

«Сегодня в рамках XIX Петербургского международного экономического форума Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, член Правления E.ON SE Клаус Шефер, Главный управляющий директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден и член Правления OMV AG Манфред Ляйтнер подписали Меморандумы о намерениях, предусматривающие сотрудничество всех указанных компаний по проекту создания газотранспортной инфраструктуры для прямой доставки российского газа европейским потребителям», - говорится в сообщении.

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Меморандум отражает намерения сторон реализовать проект строительства двух ниток газопровода от побережья России через акваторию Балтийского моря до побережья Германии. Производительность нового газопровода составит 55 млрд куб. м в год.

Подчеркивается, что в ближайшее время стороны приступят к созданию совместной компании для реализации проекта. Стороны планируют использовать опыт и наработки «Норд Стрим АГ», которые компания ведет c 2012 года.

Миллер заявил, что с момента запуска газопровода «Северный поток» «Газпромом» велась работа по изучению возможности увеличения пропускной способности этого маршрута.

«Сегодня мы вместе с нашими партнерами приступаем к реализации этого проекта. Создание дополнительной транспортной инфраструктуры по кратчайшему маршруту, соединяющему газовые месторождения на севере России и рынки Европы, будет способствовать повышению безопасности и надежности поставок по новым контрактам», - сказал он.

В свою очередь, Берден добавил, что природный газ и дальше будет играть существенную роль в энергобалансе Европы, поэтому такие новые проекты важны для удовлетворения спроса на энергоносители, особенно принимая во внимание снижение добычи природного газа в самой Европе.

«Это важный шаг к значительному укреплению безопасности поставок газа в Центральную Европу, и это усилит роль Баумгартена в Австрии в качестве газового хаба. Наше продолжающееся почти 50 лет сотрудничество с «Газпромом» должно внести свой вклад в успех этого начинания, которое послужит дальнейшей диверсификации маршрутов поставок энергоносителей в Европу», - заявил Ляйтнер.

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Как сообщал УНИАН, 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

«Северный поток» проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд куб. м газа в год.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. Доли в компании распределены следующим образом: «Газпром» - 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie и GDF Suez - по 9%.