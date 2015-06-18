Рада намерена разрешить "Нафтогазу" отчуждать имущество должников
Этот законопроект входит в пакет законопроектов – структурных маяков программы реформ, одобренной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом
Верховная Рада Украины приняла за основу подготовленный Кабинетом министров Украины проект закона об ограничении моратория на отчуждение имущества должников НАК «Нафтогаз Украины» и поручила парламентскому комитету совместно с правительством доработать его ко второму чтению по сокращенной процедуре. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов при необходимых 226.
Читайте такжеРада выполнила одно из условий МВФ - усилила независимость Нацбанка
Голосование состоялось после нескольких неудачных попыток. Комментируя принятое решение, глава Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что теперь у парламентариев и правительства есть неделя, чтобы внести все необходимые правки и подготовить законопроект к голосованию.
Читайте такжеДепутаты внесли изменения в Бюджетный кодекс ради транша МВФ
Законопроект об ограничении моратория на отчуждение имущества должников НАК «Нафтогаз Украины» входит в пакет законопроектов – структурных маяков программы реформ, одобренной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.