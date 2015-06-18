Рада намерена разрешить "Нафтогазу" отчуждать имущество должников

Верховная Рада Украины приняла за основу подготовленный Кабинетом министров Украины проект закона об ограничении моратория на отчуждение имущества должников НАК «Нафтогаз Украины» и поручила парламентскому комитету совместно с правительством доработать его ко второму чтению по сокращенной процедуре. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов при необходимых 226.

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Голосование состоялось после нескольких неудачных попыток. Комментируя принятое решение, глава Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что теперь у парламентариев и правительства есть неделя, чтобы внести все необходимые правки и подготовить законопроект к голосованию.

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Законопроект об ограничении моратория на отчуждение имущества должников НАК «Нафтогаз Украины» входит в пакет законопроектов – структурных маяков программы реформ, одобренной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.