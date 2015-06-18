Минэкологии подало многомиллионный иск на компанию Ставицкого

Министерство требует возместить государству 45 млн грн за неправомерное отчуждение у компании «Надра Украины» долей в Сахалинском газовом месторождении.

Об этом сегодня, 18 июня, заявил глава министерства Игорь Шевченко на брифинге.

«По частям мы подали иск (к "Голден Деррик" - УНИАН), кажется, на 45 млн грн., о возмещении вреда, который нанесен государству», - сказал Шевченко.

При этом он отметил, что все три доли в месторождении, которые ранее были отчуждены «Голден Деррик», через суды возвращены в собственность «Надра Украины».

Читайте такжеСуд обязал компанию экс-министра Ставицкого вернуть "Надра Украины" 25 миллионов гривеньМинистр сообщил, что государство забрало у «Голден Деррик» 19 лицензий на добычу нефти и газа, при этом он отметил, что возвращение еще одной лицензии государству оттягивает Высший административный суд.

«К сожалению, вчера (17 июня) Высший административный суд отложил слушания по этому делу. Наверное, какие-то силы влияют на это, потому что дело довольно простое и апелляционный суд там все четко расписал», - сказал Шевченко.

По его словам, следующее заседание суда по этому делу состоится 1 июля.

Как сообщал УНИАН, компания «Надра Украины» через суды вернула в свою собственность все долевые участия в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которые в период 2010-2013 годов были неправомерно отчуждены в пользу компании «Голден Деррик».

У «Надра Украины» было три судебных дела по возврату государственных активов на этом месторождении. Два из них компания выиграла в декабре 2014 года, а третий – в январе этого года.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, в 2000 и 2003 годах НАК «Надра Украины» был заключен ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство НАК "Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило разорвать его и вернуть активы государству.

26 мая Киевский апелляционный хозсуд принял решение, которым компания «Голден Деррик» должна вернуть «Украинскому геологическому научно-производственному центру» - дочернему предприятию государственной компании «Надра Украины» 25,3 млн грн за невыполненные работы.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.