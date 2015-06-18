Яценюк дал указание "Нафтогазу" немедленно сменить руководство "Укргазвыдобування"

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров, по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности компании "Укргазвыдобування" выявлено, что долги группы компаний народного депутата Игоря Еремеева перед этой компанией достигают 373 млн грн.

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Отмечается, что руководство "Укргазвыдобування" не приняло мер для возврата задолженности в определенные законом сроки.

Так, Яценюк в телефонном разговоре с Еремеевым сообщил ему, что если в течение 72 часов эти долги не будут погашены, правоохранительные органы начнут уголовные производства относительно нанесения умышленного ущерба государству по отношению к компаниям, которые контролируются Еремеевым.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 млрд куб. м. природного газа – 70% от объема добычи "голубого топлива" в стране.

По итогам 2014 года "Укргазвыдобування" задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль составила 8,9 млн грн.

Весной 2014 года Генпрокуратура сообщила, что подозревает председателя набсовета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в расхищении имущества госпредприятия "Укргазвыдобування" и нанесении ущерба государству в размере более 1 млрд грн.

Осенью 2014 года правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование против нового руководства "Укргазвыдобування" во главе с Сергеем Костюком. Последнего подозревают в нанесении ущерба государству из-за продажи сжиженного газа по заниженным ценам компании, подконтрольной народному депутату Игорю Еремееву.

В начале марта текущего года свыше 50 народных депутатов поставили свои подписи под обращением к первым лицам государства – президенту Петру Порошенко, премьеру Арсению Яценюку и секретарю Совета нацбезопасности Александру Турчинову. В нем депутаты просят уволить главу "Укргазвыдобування" Сергея Костюка и его заместителя Вадима Шленчака.

По мнению депутатов, схемы заработков на "Укргазвыдобування", созданные еще при Януковиче, существуют до сих пор.