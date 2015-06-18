Минэнерго РФ рассчитывает на увеличение спроса на газ в Украине после выхода экономики из кризиса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил журналистам.

"Там (в Украине - УНИАН) существенное снижение ВВП, мы видим, что многие отрасли, которые потребляли газ, сегодня простаивают, это касается нефтегазохимии в первую очередь, меньше потребляют газ предприятия, производящие электроэнергию. Мы видим, что в связи с падением экономики Украина потребляет меньше газа", - сказал Новак.

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"На мой взгляд - это временное явление, все будет зависеть от того, в течение какого времени украинская экономика будет выходить из этого кризиса", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за январь-май 2015 года Украина импортировала 8,8 млрд куб. м природного газа, что на треть меньше прошлогодних показателей

В конце апреля 2015 года Кабинет министров поручил крупнейшему государственному энергохолдингу "Нафтогаз Украины" в текущем году импортировать из одного источника более 50% от общего объема природного газа.

В 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, тогда как его поставки из ЕС выросли вдвое - до 5,1 млрд кубометров.