АМКУ открыл дело против "Лукойл Авиэйшн Украина" за завышение цен на авиатопливо в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель отделения Юрий Кравец.

Он отметил, что ООО «Лукойл Авиэйшн Украина» осуществляет реализацию топлива на территории аэропорта «Одессы» и в ряде других аэропортов Украины.

«В ходе расследования был проведен анализ цен, установленный на топливо, которое реализовывается на территориях аэропортов Одесса, Черновцы, Львов и Днепропетровск. Установлено что компания в Одессе реализует авиационное топливо для заправки воздушных судов по ценам значительно выше, чем в других аэропортах», - сказал Кравец.

Читайте такжеЯценюк поручил АМКУ «разбить» картельные сговоры и монополии в энергетикеОн отметил, что в действиях «Лукойл Авиэйшн» выявлены нарушения в установлении необоснованно высокой цены на авиатопливо. По его словам, данное ООО делало исключение только для одного перевозчика - российской авиакомпании. «Данные манипуляции нарушают правила конкуренции между субъектами одного рынка. Действия ответчика могут создать условия, неприемлемые для осуществления хозяйственной деятельности на рынке авиационных перевозок через международный аэропорт «Одесса»», - отметил руководитель отделения АМКУ.

По его словам, нарушения, допущенные ООО «Лукойл Авиэйшн Украина», также заключаются в установлении разной цены на топливо, что запрещено ст. 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

За злоупотребление монопольным положением предусмотрены штрафные санкции в размере до 10% от оборота за прошедший год, отметил Кравец.

В настоящее время, вышеназванное ООО продолжает реализацию авиационного топлива для аэропорта «Одесса». В то же время руководитель одесского отделения АМКУ отказался озвучить цены на топливо, установленные компанией в разных аэропортах.

Как сообщили УНИАН в Одесской областной государственной администрации, «Лукойл Авиэйшен Украина» реализовывал на территории порта авиатопливо по 1,3 тыс. долл./тонна.

Как отметил представитель ОГА, департаменту экономического развития и торговли облгосадминистрации недавно удалось договориться о снижении цены на авиатопливо для авиаперевозчиков в международном аэропорту «Одесса» до 1,05 тыс. долл./тонна.