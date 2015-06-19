В Боливии открыто впервые за 23 года разработок новое месторождение нефти

Правительство Боливии собирается открыть для нефтеразработки 8 из 23 национальных парков страны в связи с первым за 23 года обнаружением нового месторождения нефти, передает «Газета.Ru» со ссылкой на La Prensa.

Находка позволит стране утроить запасы черного золота. По данным властей, новое месторождение содержит 28 млн баррелей нефти. По словам президента страны Эво Моралеса, это может принести экономике страны до $1,7 млрд.

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