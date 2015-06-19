Цены на нефть продолжают снижаться на фоне прогнозов по добыче в США

На мировых торгах в пятницу, 19 июня, цены на нефть снижаются на фоне прогнозов повышения добычи сланцевой нефти в США уже в этом году, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на Brent подешевели на $0,12, до $64,14 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,24, до $60,21.

Читайте такжеСаудовская Аравия может отказаться от нефти и перейти на экспорт солнечной энергииПроизводители сланцевой нефти в США прогнозируют рост добычи в этом году, несмотря на сокращение инвестиций и числа действующих буровых установок после падения цен на нефть.

Как отмечают эксперты, сокращение разницы в ценах Brent и WTI улучшает экономику импорта, но не повышает покупки на внутреннем рынке.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими вновь спрогнозировал повышение мирового спроса на нефть в ближайшие месяцы. По словам источников, Наими и министр нефтяной промышленности России Александр Новак обсудят сотрудничество на Петербургском международном экономическом форуме.