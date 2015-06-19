В Казахстане через 2 года заработает банк низкообогащенного урана МАГАТЭ

Банк низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии начнет функционировать в Казахстане не раньше, чем через 2 года, заявил руководитель переговорного процесса Терри Вуд, передает Zakon.kz.

«Сейчас мы работаем с нашими казахстанскими коллегами над запуском этого проекта. Это включает в себя подтверждение того, что все процедуры соответствуют стандартам безопасности МАГАТЭ, - пояснил Терри Вуд. - Мы предполагаем, что процедуры по подготовке Банка к работе займут 2 года после подписания соглашения».

Читайте такжеКазахстан и Саудовская Аравия обсуждают создание исламского банкаДля Казахстана проект с размещением на своей территории Банка низкообогащенного урана, это, прежде всего, - имиджевый проект. Но и он сможет помочь в привлечении серьезных инвестиций в науку и обеспечить усиленное развитие урановой сферы и атомной промышленности в Казахстане. Помимо этого, банк на территории республики увеличивает вес страны в геополитическом поле. С другой стороны, это показатель доверия международного сообщества.

«Мы создаем банк в Казахстане, в первую очередь, потому, что Казахстан, был так любезен и предложил разместить его на своей территории. И таким образом, мы делаем ответ на запрос от вашей страны, - пояснил Вуд желание МАГАТЭ открыть Банк низкообогащенного урана на территории республики. – Во вторую очередь, у Казахстана очень большая история по безопасным процедурам касательно ядерного опыта. А у Ульбинского металлургического завода, на основе которого этот банк будет создаваться, более чем 60-летний опыт хранения и работы с ураном. Плюс у вас есть почти вся инфраструктура, знания и опыт, которые необходимы для банка МАГАТЭ».

Финансирование осуществляется из добровольных взносов. Так, правительство США выделило 49,5 млн долларов, Европейский Союз - 25 млн евро, правительство Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов по 10 млн долларов, Норвегии - 5 млн долларов, а международный фонд сокращения ядерной угрозы выделил 50 млн долларов. Всего – 150 млн. долл. Стоит отметить, что затрат особых у Казахстана в связи с создание банка тоже не будет. На плечи налогоплательщиков ложатся лишь расходы на хранение материала.

«Мы ожидаем, что этих денег будет достаточно для того, чтобы сделать 3 вещи – подготовить банк к работе, приобрести 90 метрических тон низкообогащенного урана, наладить функционирование банка на протяжении 10 лет. Именно этот срок договоре в соглашении в качестве первого периода», - пояснил Вуд.