Россия и Греция подписали меморандум по продолжению "Турецкого потока"

Новак и министр производственной реформы, окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис подписали в пятницу меморандум по строительству на территории Греции газопровода в продолжение "Турецкого потока", сообщает Прайм.

"Очень важное событие, которое позволяет нам продолжить реализацию проекта по строительству инфраструктуры в продолжение газопровода по дну Черного моря, по территории Турции и строительство хаба на территории Турции. Этот меморандум предусматривает создание совместной проектной компании, которая будет реализовывать строительство газопровода по греческой территории, он назван в меморандуме как Южно-европейский газопровод", - сказал Новак на церемонии подписания меморандума.

Совместная компания, по его словам, будет создана на паритетной основе.

Читайте также"Газпром" хочет построить еще один газопровод из РФ в Германию

"Турецкий поток" предполагает строительство газопровода мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год из России в направлении Турции через Черное море. Газопровод протяженностью около 1100 километров будет состоять из четырех ниток и выведет на турецко-греческую границу до 47 миллиардов кубометров газа.

Читайте такжеГазпром пугает, что транзита через Украину после 2019 года не будет "ни при каких обстоятельствах"

Предполагается, что на границе Турции и Греции будет создан газовый хаб, а страны ЕС должны самостоятельно реализовывать газотранспортные мощности по дальнейшему приему этого газа на своей территории.