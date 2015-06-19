В оккупированном Крыму свет будет в полтора раза дороже, чем на материковой Украине

Повысятся также и тарифы на электроэнергию для юридических лиц.

Об этом сообщает сайт ГУП РК «Крымэнерго».

Согласно сообщению, при объеме потребления до 150 кВт/ч в месяц тариф устанавливается на уровне 1,44 руб. (0,58 грн) за 1 кВт/ч, сейчас тариф составляет - 1,25 руб.

При потреблении от 150 кВт/ч до 800 кВт/ч в месяц тариф составит 1,88 руб. (0,75 грн) при нынешнем уровне тарифа в 1,64 руб.

При потреблении свыше 800 кВт/ч тариф составит 4,95 руб. (1,98 грн), сейчас тариф составляет - 4,31 руб.

«Крымэнерго» напоминает, что последний раз тарифы на электроэнергию в Крыму повышались 1 января 2015 года. Установленные тарифы будут действовать до конца 2015 года.

Как сообщал УНИАН, оккупанты Крыма 21 января 2015 года «национализировали» имущество ПАО «Крымэнерго», которое входит в холдинг ДТЭК украинского миллиардера Рината Ахметова, и передали его в хозяйственное управление Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго».

В Украине с 1 апреля 2015 года минимальный тариф на электроэнергию для населения составляет 0,37 грн за кВт\ч. Этот минимальный тариф применяется к домохозяйствам с объемом потребления до 100 кВт/ч в месяц. Домохозяйства с объемом потребления от 100 до 600 кВт/ч в месяц платят 0,63 грн за кВт\ч. Домохозяйства с объемом потребления свыше 600 кВт/ч в месяц платят 1,4 грн за кВт/ч.