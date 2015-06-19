Кабмин намерен внепланово проверить деятельность предприятий "Укргазвыдобування"

Как сообщили в пресс-службе правительства, проект соответствующего распоряжения поддержал правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики.

Как подчеркнули в правительстве, право на проведение внеплановых проверок получит Государственная служба геологии и недр.

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Комментируя принятое решение, вице-премьер-министр, глава правительственного комитета Валерий Вощевский отметил, что сейчас даже в Госгеонедр не знают точного количества скважин, которые переданы по договорам совместной деятельности. "Государственный контроль за объемами добычи полезных ископаемых фактически отсутствует. Необходимо исключить любые злоупотребления и обеспечить контроль разработки недр нашей страны. А следующим шагом после проведения внеплановых проверок должен стать переход на соглашения о разделе продукции", - цитирует Вощевского пресс-служба.

В пресс-службе правительства также отметили, что инвентаризация договоров о совместной деятельности в нефтегазодобывающей отрасли и проведение комплексного аудита использования добывающими предприятиями специальных разрешений предусмотрены Коалиционным соглашением. "Кроме того, Госгеонедр получило постановление Генеральной прокуратуры Украины о проведении 53 внеплановых проверок специальных разрешений на пользование недрами, выданных ОАО "Укргазвыдобування". Также в Госгеонедр поступил ряд постановлений областных управлений МВД и прокуратуры о назначении внеплановых проверок недропользователей", - подчеркнули в правительстве и сообщили, что, помимо месторождений "Укргазвыдобування", проверки проведут на месторождениях ОАО "Кварцсамоцветы" и госпредприятия "Янтарь Украины".

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил руководству Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" немедленно сменить руководство госкомпании "Укргазвыдобування" по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности компании. Как выяснилось, группа компаний народного депутата Игоря Еремеева должна госпредприятию 373 млн грн, однако руководство госхолдинга не предприняло никаких попыток вернуть долг. Яценюк дал должникам 72 часа на погашение долга.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 млрд куб. м. природного газа – 70% от объема добычи голубого топлива в стране. По итогам 2014 года "Укргазвыдобування" задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль холдинга составила 8,9 млн грн.

Весной 2014 года Генпрокуратура сообщила, что подозревает председателя набсовета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в расхищении имущества госпредприятия "Укргазвыдобування" и нанесении ущерба государству в размере более 1 млрд грн. Осенью 2014 года правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование против нового руководства "Укргазвыдобування" во главе с Сергеем Костюком. Последнего подозревают в нанесении ущерба государству путем продажи сжиженного газа по заниженным ценам компании, подконтрольной народному депутату Игорю Еремееву.

В начале марта текущего года свыше 50 народных депутатов поставили свои подписи под обращением к первым лицам государства – президенту Петру Порошенко, премьеру Арсению Яценюку и секретарю Совета нацбезопасности Александру Турчинову. В нем депутаты просили уволить главу "Укргазвыдобування" Сергея Костюка и его заместителя Вадима Шленчака. По мнению депутатов, схемы заработков в "Укргазвыдобування", созданные еще при Януковиче, существуют до сих пор. Главой наблюдательного совета "Укргазвыдобування" и исполнительным директором "Нафтогаза Украины" является Андрей Пасишник, который до этого работал топ-менеджером в компаниях Еремеева.