США уже через два года смогут поставлять газ в Украину - Маккейн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Баррасо сказал сегодня в Киеве на брифинге после встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.

Сенатор подчеркнул, что Соединенные Штаты богаты на энергетические ресурсы и прилагают немало усилий для развития новых технологий в сфере энергетики.

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“Мы понимаем, что не только Украина, но и вся Европа в определенной степени являются заложниками энергетических ресурсов Путина и России. Мы знаем, что можем сделать больше, чтобы помочь с экспортом энергетических ресурсов из Соединенных Штатов нашим друзьям и союзникам по НАТО, а также в Украину. Все это помогло бы освободить людей от России, потому что энергетические ресурсы – это не только энергетическая безопасность, а также и экономическая безопасность”, - подчеркнул Баррасо.

В связи с этим он уверил, что Конгресс продолжит работу, направленную на облегчение условий экспорта американских энергетических ресурсов к союзникам по НАТО и в Украину.

В свою очередь сенатор Джон Маккейн предположил, что США уже через два года смогут поставлять природный газ в страны Европы и в Украину.