"Газпром" не дает Литве поставлять газ в Украину

Об этом в эфире "5 канала" заявил чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

"Украина уже сделала очень важный шаг по энергетической безопасности – это и реверс, и увеличение энергоэффективности. Мы тоже готовы со своей стороны готовы помощи в этом процессе, речь идет о транзите газа из Литвы, из терминала LNG, который мы только что построили", - отметил Януконис.

Читайте такжеСША уже через два года смогут поставлять газ в Украину - Маккейн

При этом он отметил, что на пути к этому существуют определенные политические проблемы.

"К сожалению, российский "Газпром", который владеет газопроводами, использует политическое давление на энергетические или экономические проекты", - пояснил он.