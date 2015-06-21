"Газпром" не дает Литве поставлять газ в Украину

14:10, 21 июня 2015
Энергетика
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Литва готова поставлять в Украину газ с недавно построенного LNG-терминала, но этому мешает Россия.

REUTERS

Об этом в эфире "5 канала" заявил чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

"Украина уже сделала очень важный шаг по энергетической безопасности – это и реверс, и увеличение энергоэффективности. Мы тоже готовы со своей стороны готовы помощи в этом процессе, речь идет о транзите газа из Литвы, из терминала LNG, который мы только что построили", - отметил Януконис.

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При этом он отметил, что на пути к этому существуют определенные политические проблемы.

"К сожалению, российский "Газпром", который владеет газопроводами, использует политическое давление на энергетические или экономические проекты", - пояснил он.

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