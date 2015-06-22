Запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились до 11,4 миллиарда кубов
Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа
Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 13 по 20 июня увеличились на 3,8%, или на 413 млн кубометров, - до 11,410 млрд кубометров, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».
Суточный объем закачки природного газа в хранилища составляет около 60 млн кубометров.
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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.
Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.