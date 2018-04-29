Атака на "Энергоатом": кто добивается отставки Недашковского

Уже полгода продолжается массированная атака на Национальную энергогенерирующую компанию «Энергоатом» - оператора всех действующих атомных электростанций Украины, активно внедряющую политику искоренения на отечественном атомном рынке российской монополии.

Главная цель нападок – нанесение удара по имиджу компании и смещение ее руководства, в частности, президента Юрия Недашковского. Так как все выпады касаются конкретных контрактов - на поставку ядерного топлива Westinghouse и на строительство безопасного хранилища отработанного топлива с Holtec International, призванных снизить зависимость от российских поставщиков оборудования и услуг, то напрашивается вывод – российское лобби в Украине продолжает действовать. Заинтересованные силы ведут интенсивную и широкомасштабную работу по дискредитации руководства «Энергоатома» с привлечением как отдельных народных депутатов, должностных лиц, представителей силовых органов, так и общественных и экологических организаций.

Все, что происходит вокруг «Энергоатома», эксперты и специалисты отрасли напрямую связывают с Россией. При этом они констатируют: с приходом Недашковского в компанию, проекты, направленные на диверсификацию поставок и услуг, активизировались. Но как только он уходит из «Энергоатома», они тут же замораживаются. Сейчас РФ из последних сил борется за украинский ядерный рынок, который только по свежему ядерному топливу и услугам отработавшего ядерного топлива с АЭС оценивается в 800 млн долл. И это, не говоря о закупке оборудования и деталей, которые нужны для модернизации украинских АЭС.

Познание атома ревизорами и депутатами

Террор «Энергоатома» начался в январе текущего года силами Госфининспекции. Ее ревизоры обвинили компанию в невыполнении планового показателя по прибыли и получении 6,5 млрд грн чистого убытка. Непозволительной роскошью для компании в Госфининспекции назвали вполне обоснованный рост затрат на обеспечение физической защиты АЭС в условиях войны с Россией.

Кроме того, ГФИ установлены нарушения по сотрудничеству с американской компанией Holteс, которая занимается строительством Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. И это при том, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг так и не удосужилась включить в тариф «Энергоатома» средства на финансирование контракта по строительству ЦХОЯТ. Таким образом, усилия НАЭК по диверсификации поставок ядерного топлива, по сути, сводятся на «нет». Пока нет ЦХОЯТ, не будет и диверсификации, поскольку хранить отработавшее топливо Westinghouse будет просто негде, россияне-то его уж точно не примут.

Как утверждают в «Энергоатоме», ни одна из претензий к компании и ее руководителю из списка Госфининспекции не соответствует действительности, как и заявленные ГФИ и растиражированные отдельными народными депутатами астрономические цифры по якобы выявленным в компании финансовым нарушениям. Таким же образом обстоит дело и с заявлением СБУ об использовании «Энергоатомом» оффшорных схем и присвоении ЗАО «СНПО «Импульс» 22 млн грн при «содействии» сотрудников «Энергоатома». Довольно быстро выяснилось, что документы по оффшорным схемам изрядно пропахли нафталином и относятся аж к концу 1990-х годов, а в коллизии вокруг «Импульса» заинтересованы экс-нардепы, ранее замеченные и в скандале с одним из телевизионных каналов.

«Разоблачители» «Энергоатома» часто используют избитый прием – вешать на крупную госкомпанию все мнимые или реальные нарушения контрагентов «Энергоатома». Не менее часто фискальные органы и силовые структуры пытаются связать действующего руководителя НАЭК с просчетами и злоупотреблениями, датированными годами, когда компанию возглавлял не Юрий Недашковский, а один из многочисленных временщиков. Доходит до смешного: народный депутат (ВО «Свобода») Олег Осуховский как-то заявил, что Юрий Недашковский «… уже десять лет в должности и никто не может его сбросить». И ничего, что на протяжении последних десяти лет обязанности президента «Энергоатома» помимо Недашковского исполняли еще пять человек: валим все в одну кучу, а там глядишь и будет результат - поставят нужного человечка рулить процессом.

Усматривается российское лобби и в депутатском корпусе. Речь идет о запросе народного депутата (от БПП – УНИАН) Сергея Каплина к премьер-министру Арсению Яценюку от 29 апреля 2015 года. В нем депутат обвиняет Недашковского в сдаче интересов украинского ядерного комплекса, а именно: заключении в 2011 году (во времена Виктора Януковича - УНИАН) с российской ТВЭЛ контракта на поставку топлива по завышенным ценам; срыве проекта по строительству хранилища отработавшего ядерного топлива с компанией Holteс; торможении сотрудничества с американской Westinghouse по вопросу диверсификации поставок ядерного топлива, а также разворовывании волонтерской помощи в зону АТО, которую «Энергоатом» сам собирает и отправляет.

Все эти вопросы стоило бы задать Андрею Деркачу, который в 2006-2007 годах возглавлял «Энергоатом», сменив на этом посту Юрия Недашковского. Именно при нем остановились все проекты по ЦХОЯТ и диверсификации поставок ядерного топлива с Westinghouse. Причем нардепы приняли закон о землеотводе под строительство ЦХОЯТ только в 2012 году, а акт землеотвода подписан директором Чернобыльской зоны отчуждения лишь в 2014 году.

Дестабилизация в «Энергоатоме»: кому выгодно

Команду желающих уволить Недашковского определить достаточно просто. Правда, ей все никак не удается достичь цели – на него, по сути, нет компромата. И попытки его найти, до сих пор не увенчались успехом. Тем не менее, «поиск» продолжается. Так, министр энергетики признал профессионализм главы НАЭК, и тут же придумал, в связи с чем его можно отстранить от работы: Недашковскому якобы не хватает прогрессивности, а в чем эта прогрессивность заключается, он так и не пояснил.

Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко не верит в вероятность увольнения Недашковского, поскольку считает его одним из самых опытных топ-менеджеров в атомной отрасли. По его мнению, президент НАЭК делает все от него зависящее для обеспечения безопасной и стабильной работы украинских АЭС, о чем свидетельствует, в первую очередь, успешное прохождение атомными станциями пиковых нагрузок в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

«Я считаю, что Юрий Александрович (Недашковский – УНИАН) - настоящий профессионал, знаю его с 1987 года. Не стоит забывать, что он прошел практически все ступени на атомных станциях – от обходчика котельно-вспомогательного оборудования до генерального директора Хмельницкой АЭС. Юрий Александрович уже далеко не первый раз занимает должность руководителя «Энергоатома», могу утверждать, что он человек искренний и честный», - сказал глава Госатомрегулирования.

Тем не менее, вопрос с отставкой Недашковского остается на повестке дня. Как утверждает источник, еще одним в этом заинтересованным лицом является народный депутат, в прошлом «регионал», Давид Жвания. Именно на «Энергоатоме» в 1990-х годах Жвания сколотил свой капитал – на посреднических операциях. Организованный им и его коллегой Николаем Мартыненко торговый дом «Бринкфорд» оплачивал ТВЭЛу поставки топлива и его последующий вывоз в Россию в обмен на право реализации электроэнергии промышленной категории потребителей. Сейчас в «Энергоатоме» утверждают: после Революции Достоинства контроль Жвании в НАЭК сведен к нулю.

По словам источника, еще одно заинтересованное лицо в увольнении Недашковского – Андрей Деркач. В 2006-2007 годах он совмещал пост депутата с несколькими должностями: президента «Энергоатома», генерального директора госконцерна «Укратомпром». Его отец Леонид Деркач в 1995-1998 годах возглавлял Гостаможслужбу Украины, в 1998-2001 - СБУ. В свое время Деркач-старший руководил отделом КГБ на днепропетровском заводе «Южмаш», руководителем которого тогда был будущий президент Леонид Кучма. (Как вспоминает сам Андрей Деркач, он «рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях»). Именно при президенте Деркаче и первом вице-президенте Никите Константинове «Энергоатомом» был подписал с «Росатомом» договор, определяющий стороны стратегическими партнерами по вопросам развития добычи урана, производства ядерного топлива и строительства атомных электростанций. Это соглашение предполагало создание СП по производству ядерного топлива, что ставило процесс под полный контроль России. Позже Генпрокуратура проводила проверку соответствия украинскому законодательству этого соглашения. Но результаты так и неизвестны. Кстати, сейчас Константинов работает в «Ростатоме».

Кроме того, по информации источника, вице-президентом, техническим директором «Энергоатома» хотят назначить бывшего замглавы Госатомрегулирования Михаила Гашева. В приемной первых лиц государства якобы уже лежит представление о его назначении и увольнении с этой должности Александра Шавлакова. Так вот, по словам источника, лоббистом Гашева выступает Никита Константинов, который уже согласовал эту кандидатуру с главой Администрации президента Ложкиным и министром энергетики Демчишиным.

Именно Гашев на протяжении многих лет, с 2007 года, будучи заместителем председателя Государственного комитета ядерного регулирования Украины, главным государственным инспектором по ядерной и радиационной безопасности, всячески тормозил процесс диверсификации поставок ядерного топлива. Именно под его руководством атомный регулятор в 2012 году запретил «Энергоатому» использовать и ввозить свежее ядерное топливо компании Westinghouse. 16 октября 2014 года Гашев был уволен с занимаемой должности на основании закона о люстрации.

В «Энергоатоме» подчеркивают, что уже сейчас можно практически со стопроцентной вероятностью утверждать, что, придя в НАЭК, Гашев займется саботажем сотрудничества с Westinghouse и лоббированием российских поставок топлива.

Таким образом, российский интерес в увольнении Недашковского очевиден. Все происходящее говорит о том, что в Украине пытаются воскресить у руля кадры времен Януковича, дабы возобновить российскую монополию на атомном рынке страны.

В этом случае власть не может оставаться в стороне – если кампания против «Энергоатома» достигнет своей цели, то это будет на руку агрессору и сведет на нет стремление Украины стать энергонезависимой.

Интересно и то, что атака на Недашковского идет в как раз в то время, когда руководители международных компаний – Westinghouse, Holtec, EDF и Areva – дали высокую оценку работе главы украинского «Энергоатома».

Впрочем, кадровая история компании уже знала и «крепких хозяйственников», и «антикризисных менеджеров», и «технических» и.о., которые сочетали в себе махровый непрофессионализм и волюнтаризм. Отрасль периодически лихорадило, и только запас прочности атомной энергетики не позволял достичь дна. Но сегодняшняя ситуация качественно отличается от той, которая была 10, 5 лет, даже год назад. И эксперименты в этой области могут очень дорого обойтись стране.

Антон Лосев