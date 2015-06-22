Демчишин анонсировал трехсторонние газовые переговоры на 29 июня

Трехсторонние переговоры по вопросам организации поставок газа в Украину в формате Украина – Европейский Союз - Россия на уровне министров энергетики Украины и России при посредничестве Европейской комиссии состоятся 29 июня, сообщил на брифинге в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Переговоры пройдут 29 июня на уровне министерств», - сказал Демчишин.

Он отметил, что речь на переговорах пойдет, в том числе, об объемах закачки газа в украинские газовые хранилища для прохождения отопительного сезона, а также для обеспечения транзита российского газа в Европу.

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При этом Демчишин подчеркнул, что российская сторона настаивает на закачке 19 млрд кубометров при том, что сейчас в украинских ПХГ находится порядка 11,5 млрд кубометров.

«Мы готовы при наличии средств закачать 19 млрд кубометров. Но это не обязательно», - сказал Демчишин.

Ранее Демчишин анонсировал проведение трехсторонней встречи в промежутке между 26 и 29 июня и объяснял неопределенность даты необходимостью согласовать график третьего участника переговоров - еврокомиссара по вопросам энергетики Мароша Шефчовича. При этом министр сказал, что сейчас работает техническая группа экспертов, которая должна подготовить окончательный протокол решений, обязательных к исполнению.

На пресс-конференции в Киеве 22 июня Демчишин сообщил, что получил предварительное согласие от вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетики Мароша Шефчовича и министра энергетики РФ Александра Новака на проведение встречи 29 июня 2015 года.

«Вчера (в воскресенье – УНИАН) разговаривал с Марошем Шефчовичем. Он сказал, что физически готов. С Новаком разговаривал, он тоже планировал на 29 июня. Самое главное, чтобы они были готовы принимать решения, а не только разговаривать», - сказал министр.

По его мнению, Россия должна быть заинтересована в скорейшем достижении компромисса по цене на газ для Украины.

"Я ожидаю, что цена (на следующие периоды – УНИАН) будет ниже, чем на данный момент, по формуле 290 долл., а учитывая скидку, 205-207 долл. за тыс. куб. м. Большая вероятность, что третий-четвертый квартал будет на одном уровне. Учитывая это, им (России – УНИАН) не особо выгодно тянуть", - добавил Демчишин.

В начале июня Украина при посредничестве Европейской комиссии достигла предварительных договоренностей с российским газовым монополистом «Газпромом» о продлении условий так называемого «зимнего пакета» поставок российского газа в Украину. Стороны отмечали, что провели конструктивные переговоры по спорным газовым вопросам и на уровне экспертов подготовили протокол решений о поставках газа, который будет охватывать весь зимний сезон 2015-2016 гг.

Объем поставок является предметом договоренностей, однако в мае премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина намерена в 2015 году покупать у России не более 50% необходимого стране объема импортного газа, «даже при снижении цены на российский газ ниже европейской». В апреле Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс газа на 2015 год с общим объемом потребления 40 млрд кубометров и объемом импорта 25 млрд кубометров.