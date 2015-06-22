Демчишин рассказал, сколько угля поступает из оккупированного Донбасса

Украине для прохождения отопительного сезона, который начнется ориентировочно в октябре-ноябре 2015 года и продлится до апреля 2016 года, потребуется порядка 4 млн тонн угля – антрацита, который в текущих условиях является дефицитным для Украины.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Для прохождения отопительного сезона необходимо 4 млн тонн антрацита», - сказал министр. При этом он подчеркнул, что часть необходимого объема Украине придется импортировать.

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Демчишин напомнил, что госкомпания «Центрэнерго» закупает некоторый объем топлива на шахтах, находящихся в оккупированных районах Донбасса. «От 15 до 20 тыс. тонн ежесуточно (поступают из оккупированного Донбасса - УНИАН)», - сказал Демчишин.