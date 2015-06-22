На ремонт газопроводов в этом году потратят 2,7 миллиарда гривень

Об этом говорится в инвестиционной программе «Укртрансгаза» на 2015 год.

Согласно документу, на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию газохранилищ, а также на приобретение нового оборудования в 2015 году компания направит 269,057 млн грн.

На капремонт, реконструкцию и модернизацию магистральных газопроводов, по которым российский газ поставляется потребителям в ЕС, а также компрессорных и газораспределяющих станций, компания в 2015 году потратит 2,434 млрд грн.

Большая часть инвестиционной программы запланирована на III и IV кварталы 2015 года.

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Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов) составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) - 1449.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».