Нового главу "Укргазвыдобування" могут назначить в течение недели – Демчишин

Нового главу крупнейшей в Украине государственной газодобывающей компании «Укргазвыдобування», нынешний менеджмент которой раскритиковал премьер-министр Арсений Яценюк за отсутствие мер по возвращению задолженности в 373 млн грн от группы компаний депутата Игоря Еремеева, могут назначить в течение недели.

Об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Он (новый руководитель «Укргазвыдобування» - УНИАН) сегодня будет выбран. Потом «Нафтогаз» его вносит на мое рассмотрение, я его утверждаю, переношу на Кабмин, а на Кабмине уже голосуем. Это достаточно сложная процедура. Когда он будет назначен? Возможно, на следующей неделе, а возможно, теоретически, и в эту среду», - сказал он.

Относительно существования задолженности компаний депутата Игоря Еремеева перед госкомпанией Демчишин сообщил, что действующий руководитель «Укргазвыдобування» Сергей Костюк заверил министра в том, что такие долги отсутствуют.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, кто же в таком случае ввел премьер-министра в заблуждение, министр ответил: «Я не знаю. Я не могу это комментировать».

Как сообщал УНИАН, 19 июня 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» немедленно сменить руководство государственной компании «Укргазвыдобування».

Как отмечается в сообщении департамента информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров, по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности компании «Укргазвыдобування» выявлено, что долги группы компаний народного депутата Игоря Еремеева перед госкомпанией составляют 373 млн грн. При этом руководство «Укргазвыдобування» не предприняло никаких мер для возвращения задолженности в определенные законом сроки.

Кроме того, Яценюк дал 72 часа структурам, близким к Еремееву, на то, чтобы те погасили долг в объеме порядка 373 млн грн перед госхолдингом «Укргазвыдобування».

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 млрд куб. м. природного газа – 70% объема добычи «голубого топлива» в стране.

По итогам 2014 года «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль составила 8,9 млн грн.

Весной 2014 года Генпрокуратура сообщила, что подозревает председателя набсовета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в расхищении имущества госпредприятия “Укргазвыдобування” и нанесении ущерба государству в размере более 1 млрд грн.

Осенью 2014 года правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование против нового руководства «Укргазвыдобування» во главе с Сергеем Костюком. Последнего подозревают в нанесении ущерба государству из-за продажи сжиженного газа по заниженным ценам компании, подконтрольной народному депутату Игорю Еремееву.

В начале марта текущего года свыше 50 народных депутатов поставили свои подписи под обращением к первым лицам государства – президенту Петру Порошенко, премьеру Арсению Яценюку и секретарю Совета нацбезопасности Александру Турчинову. В нем депутаты просят уволить главу «Укргазвыдобування» Сергея Костюка и его заместителя Вадима Шленчака.

По мнению депутатов, схемы заработков на «Укргазвыдобування», созданные еще при Януковиче, существуют до сих пор.