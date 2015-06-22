"Нафтогаз" в 2015 году вдвое сократит чистый убыток, а "Энергоатом" получит прибыль – прогноз

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в 2015 году сократит чистый убыток по сравнению с 2014 годом более чем в два раза - до 40,331 млрд грн с 85,045 млрд грн.

Такой прогноз содержится в обзоре 30 предприятий государственного сектора экономики с крупнейшими фискальными рисками, утвержденном приказом Министерства экономического развития и торговли и Министерства финансов Украины 17 июня 2015 года.

Согласно документу, оператор всех действующих АЭС Украины – госкомпания «Энергоатом», на долю которой приходится около 50% вырабатываемой в стране электроэнергии, в 2015 году получит чистую прибыль 1,154 млрд грн, тогда как 2014 год компания закончила с чистым убытком в 6,494 млрд грн.

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Также, как отмечается в документе, госкомпания «Укрэнерго», национальный оператор энергосистемы Украины, в 2015 году получит чистую прибыль в 35,112 млн грн против чистого убытка в 2014 году 1,199 млрд грн.

Восточный горно-обогатительный комбинат, единственный в Украине добытчик урановой руды, по итогам 2015 года получит 26,537 млн грн чистой прибыли, тогда как 2014 год предприятие закончило с чистым убытком в 233,599 млн грн.

«Укргидроэнерго», оператор крупнейших в Украине гидроэлектростанций, в 2015 году увеличит чистую прибыль более чем в два раза по сравнению с 2014 годом - до 1,017 млрд грн с 0,476 млрд грн.