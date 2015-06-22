Турция выдала России разрешение на исследование "Турецкого потока"

Как сообщили УНИАН в управлении информации "Газпрома", документ предусматривает проведение исследований по первой нитке газопровода в исключительной экономической зоне, а также в территориальных водах Турции.

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Морской участок "Турецкого потока" будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Газопровод пройдет 660 километров в старом коридоре "Южного потока" и 250 километров в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут полностью предназначены для удовлетворения потребностей растущего турецкого рынка.

Турецкая сторона также подтвердила, что результаты оценки воздействия на окружающую среду, полученные для турецкого морского участка газопровода "Южный поток", могут быть использованы при строительстве новой газотранспортной магистрали.

Как сообщалось, 1 декабря 2014 года ОАО "Газпром" и турецкая компания Botas подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" мощностью 63 млрд куб. м газа в год из России в направлении Турции через Черное море.