На рынке нефти очередной обвал цен

На мировых торгах во вторник, 23 июня, цены на нефть снижаются из-за опасений роста предложения на рынке, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,28%, до $63,16 за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,60%, до $60,02 за баррель.

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Поддержку мировым ценам на нефть оказывает ситуация с греческим долговым вопросом. Инвесторы настроены оптимистично, что привело к укреплению европейской валюты против доллара.