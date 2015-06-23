В Мексиканском заливе произошел пожар на нефтяной платформе компании Pemex

В южной части Мексиканского залива на нефтяной платформе, принадлежащей компании Pemex, произошел взрыв и возгорание нефти, передает Reuters.

Читайте такжеНа рынке нефти очередной обвал ценПо информации мексиканской госкомпании, на данный момент размер ущерба от техногенной аварии не оценен. В результате пожара на платформе никто не пострадал. Трое сотрудников были эвакуированы.

Платформа, на которой произошло возгорание, расположена на месторождении Akal.