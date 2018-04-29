Яценюк замахнулся на газовые схемы

«По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности компании «Укргазвыдобування» выявлено, что долги группы компаний народного депутата Игоря Еремеева перед госкомпанией составляют 373 млн грн. При этом руководство «Укргазвыдобування» не предприняло никаких мер для возвращения задолженности в определенные законом сроки».

Данное заявление распространила пресс-служба Кабмина еще в конце прошлой неделе, ссылаясь на заявление премьера Яценюка. В сообщении также было сказано, что премьер-министр даже позвонил народному депутату Игорю Еремееву и дал ему 72 часа на погашение долга.

«Арсений Яценюк в телефонном разговоре с Игорем Еремеевым сообщил ему, что, если в течение 72 часов эти долги не будут погашены, правоохранительные органы начнут уголовные расследования в части сознательного причинения ущерба государству со стороны компаний, которые контролируются Еремеевым», - подчеркнули в правительстве.

По мнению премьера, руководство крупнейшей государственной газодобывающей компании «Укргазвыдобування» работает не в интересах государства, поэтому его необходимо срочно сменить. С таким кадровым поручением глава правительства обратился к менеджменту Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Вызов премьеру

Тема многомиллионного долга структур депутата перед «Укргазвыдобуванням» сразу же набрала обороты, хотя руководство госкомпании сообщило, что никаких финансовых претензий к Еремееву не имеет.

Так, глава правления «Укргазвыдобування» Сергей Костюк, которого неоднократно уличали в приверженности бизнес-интересам Еремеева, в тот же день заявил об отсутствии долгов у структур, аффилированных с народным депутатом. Кроме того, Костюк даже бросил вызов премьеру, уточнив, что обвинения правительства не соответствуют действительности.

Первым, кто стал защищать менеджмент «Укргазвыдобування», разумеется, был исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Пасишник, который до этого работал помощником Еремеева и занимал ключевые должности в его структурах.

«Учитывая сегодняшние заявления в СМИ председателя правления ПАО «Укргазвыдобування» господина Костюка об отсутствии задолженностей перед компанией, как председатель наблюдательного совета поручил службам «Нафтогаза» осуществить срочную проверку распространенной информации. Добавляю справку о результатах проверки», - написал он в Facebook.

Пасишник для пущей убедительности опубликовал справку о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности «Укргазвыдобування». В перечне должников с сумой более 10 млн грн фирм Еремеева, разумеется, не оказалось. При этом подтвердилась другая странная информация: оказывается, «Нафтогаз» должен не только «Укрнафте», но и «Укргазвыдобуванню». И сумма немаленькая - почти 4,3 млрд грн.

Заработки Еремеева

Несмотря на заявления Пасишника, народный депутат Татьяна Чорновол придерживается иного мнения о деятельности компании «Укргазвыдобування». Не первый месяц занимаясь расследованием нарушений крупнейшего газодобытчика, она выяснила, что, только скупая топливо «Укргазвыдобування» и поставляя его Министерству обороны, компании Еремеева заработали более 100 млн грн.

«Еремеев, являясь посредником между ними, только на двух операциях заработал более 100 млн грн», - отметила она, добавив, что структуры Еремеева зарабатывали на схеме купли-продажи топлива из-за законодательной неурегулированности.

Схема было простой. Подконтрольная Еремееву компания покупала бензин «А-80» на аукционе «Укргазвыдобування» по низкой цене, а после прохождения схемы стоимость топлива для армии увеличивалась на 6 грн за литр.

«Так как большого рынка бензина «А-80» не было, его (Еремеева - УНИАН) «прокладка» купила на аукционе этот бензин по очень низкой цене. Там было очень грамотно все сделано. Потом эта его «прокладка» никому неизвестная, то есть, она была только создана, продала этот бензин WOG, но уже по рыночной цене, а WOG продал Министерству обороны… Заработок Еремеева - 6 грн на литре», - отметила Чорновол.

И депутат добилась реакции власти на происходящее. После двух месяцев обращений и объяснений, Кабинет министров все-таки принял постановление, которое уничтожает «еремеевскую» схему: «Укргазвыдобуванню» разрешили продавать низкооктановое топливо, включая бензин марки «А-80», для нужд Минобороны и другим силовым ведомствам напрямую. Другой вопрос – захочет ли этим воспользоваться нынешний менеджмент компании.

Не говоря уже о том, что правоохранительные органы до сих пор продолжают расследовать, насколько законно руководство «Укргазвыдобування» весной-летом 2014 года продавало компаниям Еремеева сжиженный газ по заниженным ценам. Силовики подсчитали: только в этот период государство недосчиталось около 60 млн грн.

Не Еремеевым единым

Впрочем, не только Еремеев успешно зарабатывает на госкомпании. По словам Чорновол, деньги «Укргазвыдобування» вместо бюджета рекой текут в карман еще одного народного избранника - Александра Онищенко. После бегства Януковича он получил предприятия, которые отчуждали газовые скважины госкомпании в рамках договоров о совместной деятельности.

«Раньше ему надо было отдавать 80% наверх Януковичу, теперь Онищенко все эти средства аккумулирует у себя - и сейчас он, на самом деле, очень богатый человек, поскольку речь идет о целом ряде предприятий», - заявила Чорновол.

Она также рассказал, что все лицензии на добычу газа, выданные «карманным» фирмам, прописаны таким образом, что государству наносят огромные убытки.

«Все эти лицензии после Майдана до сих пор не расторгнуты, потому что министр экологии Игорь Шевченко - ставленник того же Онищенко, стоит на страже его схем. Онищенко в БЮТ купил эту должность министра экологии, и в результате все эти лицензии продолжают действовать, а все эти фирмы продолжают работать», - заявила депутат.

При этом она сообщила, что предприятия Онищенко избегают уплаты 70% ренты, а также налога на добавленную стоимость.

Внеплановая проверка поможет

Учитывая явную заангажированность исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Пасишника, правительству будет не просто не только добиться увольнения менеджмента «Укргазвыдобування», но и привлечения его к уголовной ответственности. В связи с этим правительство решило назначить комплексную проверку стратегического для энергетической безопасности страны предприятия.

«Государственный контроль объемов добычи полезных ископаемых фактически отсутствует. Необходимо исключить любые злоупотребления и обеспечить контроль разработки недр нашей страны. А следующим шагом после проведения внеплановых проверок должен стать переход на соглашения о разделе продукции», - заявил вице-премьер Валерий Вощевский.

В Госгеонедр УНИАН подтвердили: они получили постановление Генеральной прокуратуры о проведении 53 внеплановых проверок специальных разрешений на пользование недрами, выданных «Укргазвыдобуванню».

Решил подключиться к «разруливанию» скандальной ситуации и министр энергетики Владимир Демчишин.

С одной стороны, он не хочет говорить о задолженности компаний Еремеева перед «Укргазвыдобуванням», с другой – готов выполнить поручения премьера и подыскать новую кандидатуру на пост главы госкомпании.

«Он (новый руководитель «Укргазвыдобування» - УНИАН) сегодня будет выбран. Потом «Нафтогаз» его вносит на мое рассмотрение, я его утверждаю, переношу на Кабмин, а на Кабмине уже голосуем. Это - достаточно сложная процедура. Когда он будет назначен? Возможно, на следующей неделе, а возможно, теоретически, и в эту среду», - как-то робко заявил министр журналистам, дав понять, что в этом деле он отнюдь не главный.

Владимир Касатонов