Украина с начала лета импортировала из ЕС на 34% больше газа, чем из России

Украина с 1 по 22 июня импортировала из Российской Федерации и стран Европы 987 млн куб. м природного газа, говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз».

Как отметили в компании, с начала июня из Европы поступило 595 млн куб. м природного газа, что на 34%, или на 203 млн куб. м, больше, чем с территории России.

«За этот период голубое топливо импортировалось с территории Словакии и Венгрии, в том числе по словацкому газотранспортному коридору поступило 544 млн куб. м», - говорится в сообщении «Укртрансгаза».

Суточное поступление природного газа, по данным «Укртрансгаза», с территории Словакии и Венгрии составляет 21 куб. м и 27 куб. м соответственно.

«Всего с начала года из Европы в Украину было импортировано 6,3 млрд куб. м голубого топлива», - добавили в «Укртрансгазе».

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, трехсторонние переговоры по вопросам организации поставок газа в Украину в формате Украина – Европейский Союз – Россия на уровне министров энергетики Украины и России при посредничестве Европейской комиссии состоятся 29 июня 2015 года.

Украина в мае 2015 года увеличила импорт природного газа по сравнению с апрелем на 4,4% - до 1,538 млрд куб. м.