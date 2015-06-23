Даты трехсторонних газовых переговоров пока нет - Еврокомиссия

В Европейской комиссии заявляют, что даты проведения трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Европейским Союзом и РФ пока нет.

«Ни одна из дат еще не подтверждена», - сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Еврокомиссии.

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Как сообщал УНИАН, 22 июня министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что трехсторонние переговоры по вопросам организации поставок газа в Украину в формате Украина-Евросоюз-Россия на уровне министров энергетики Украины и РФ при посредничестве Еврокомиссии состоятся 29 июня. «Переговоры пройдут 29 июня на уровне министерств», - сказал Демчишин.