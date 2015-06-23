Россия в ближайшее время получит документы по денонсации соглашения о достройке блоков ХАЭС

Об этом в ходе круглого стола сообщила заместитель начальника управления по вопросам ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Светлана Кульчицкая.

«В ближайшее время такие документы будут подготовлены и отправлены в Российскую Федерацию», - сказала Кульчицкая, уточнив, что процесс займет 2-3 недели.

По ее словам, Минэнергоугля получило поручение от Кабинета министров, которое предоставляет министерству и другим ведомствам полномочия оперативно разработать весь необходимый пакет документов для денонсации соглашения.

При этом Кульчицкая рассказала, что, согласно процедуре, документы нужно направить российской стороне, а после их получения она может согласится расторгнуть соглашение или же отказаться от расторжения и высказать свои замечания.

Вместе с тем, представитель Минэнергоугля подчеркнула, что Украина может перейти к денонсации соглашения независимо от решения России.

Как сообщал УНИАН, Национальная энергогенерирующая компания «Энергоатом» обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой посодействовать денонсации соглашения с Россией о достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС, поскольку Министерство иностранных дел блокирует инициативы по расторжению соглашения.

Ранее президент «Энергоатома» Юрий Недашковский заявлял о чрезвычайной затянутости процесса денонсации соглашения с Россией о достройке двух блоков Хмельницкой АЭС.

При этом он подчеркнул, что представители чешской компании Skoda будут принимать участие в достройке двух блоков Хмельницкой АЭС только после расторжения соглашения с Россией.

«Энергоатом» рассчитывал до июня получить разрешение правительства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС совместно с чешской компанией Skoda.

По словам замдиректора по производству НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, стоимость достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС оценивается в 3,7 млрд евро, включая первую загрузку топлива на 296 млн евро. На сегодняшний день готовность энергоблока №3 составляет 75%, а блока №4 – 25%.

14 апреля Котин сообщил, что компания крупнейшего польского бизнесмена Яна Кульчика, Kulczyk Investments, заинтересована в том, чтобы инвестировать 1,48 млрд евро в достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, покрыв 40% стоимости проекта, в обмен на продажу части электроэнергии на польском рынке.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.