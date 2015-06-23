Номинационный комитет определил кандидатуру на пост главы "Укргазвыдобування" - Яценюк

Номинационный комитет в рамках реформы государственных предприятий определил кандидатуру на пост главы «Укргазвыдобування», менеджмент которого ранее раскритиковал премьер-министр Арсений Яценюк, и будет подавать ее на рассмотрение правительства.

Об этом глава правительства заявил на коллегии Министерства экономического развития и торговли во вторник.

«Насколько мне известно, у номинационного комитета уже есть позиция по «Укргазвыдобуванню», - сказал он.

При этом Яценюк не уточнил, кто именно займет пост главы госкомпании.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Валерий Демчишин в понедельник, 22 июня, заявил, что нового главу крупнейшей в Украине государственной газодобывающей компании «Укргазвыдобування», нынешний менеджмент которой раскритиковал премьер-министр Арсений Яценюк за отсутствие мер по возвращению задолженности в 373 млн грн от группы компаний депутата Игоря Еремеева, могут назначить в течение недели.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 млрд куб. м. природного газа – 70% объема добычи «голубого топлива» в стране.

По итогам 2014 года «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль составила 8,9 млн грн.

Весной 2014 года Генпрокуратура сообщила, что подозревает председателя набсовета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в расхищении имущества госпредприятия “Укргазвыдобування” и нанесении ущерба государству в размере более 1 млрд грн.

Осенью 2014 года правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование против нового руководства «Укргазвыдобування» во главе с Сергеем Костюком. Последнего подозревают в нанесении ущерба государству из-за продажи сжиженного газа по заниженным ценам компании, подконтрольной народному депутату Игорю Еремееву.

В начале марта текущего года свыше 50 народных депутатов поставили свои подписи под обращением к первым лицам государства – президенту Петру Порошенко, премьеру Арсению Яценюку и секретарю Совета нацбезопасности Александру Турчинову. В нем депутаты просят уволить главу «Укргазвыдобування» Сергея Костюка и его заместителя Вадима Шленчака.

По мнению депутатов, схемы заработков на «Укргазвыдобування», созданные еще при Януковиче, существуют до сих пор.