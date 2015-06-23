Украина возобновит импорт угля в случае прекращения поставок из оккупированного Донбасса

Украина возобновит импорт антрацитовой марки угля в случае прекращения его поставок из оккупированных районов Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил вице-премьер-министр Валерий Ващевский.

По его словам, в следующие семь месяцев украинской энергетике потребуется 5,5 млн тонн антрацита. И на сегодняшний день правительство работает над накоплением данного вида топлива на складах тепловых станций.

«Вывоз угля из Донбасса — это чем я лично сейчас занимаюсь», - сказал Ващевский, добавив, что с начала июня из оккупированных районов Донбасса было вывезено 401,5 тыс. тонн угля.

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В противном случае, по словам вице-премьера, если прекратятся поставки угля с неконтролируемых территорий Донбасса, то Украина возобновит импорт данного вида топлива из Южно-Африканской Республики, а также из Казахстана.

«Если нам не удастся этого сделать (заполнить склады углем из Донбасса — УНИАН), то придется закупать его по импорту», - сказал он.