Французская Total вышла из проекта "Газпрома"

Французская Total передаст «Газпрому» 25% в компании Shtokman Development AG, созданной в 2008 г. для разработки первой фазы гигантского Штокмановского месторождения, этот проект сейчас заморожен, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

"При возобновлении Штокмановского проекта «Газпром» позовет Total первой участвовать в нем", - цитировала пресс-служба «Газпрома» Миллера после его встречи с предправления Total Пуянне.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Читайте такжеЕК дала "Газпрому" еще шесть недель для подготовки ответа на обвинения в монополизмеСоглашение акционеров Shtokman Development AG, в которой «Газпрому» изначально принадлежал 51%, Total – 25%, а Statoil – 24%, истекло летом 2012 г. Инвестиционное решение по проекту не было принято, и Total со Statoil должны были вернуть доли «Газпрому». Statoil это сделала, списав $335 млн убытков. Total осталась в проекте, а $350 млн убытков по нему списала только в апреле 2014 г. Сам «Газпром» сообщил в марте, что может списать по проекту 22,3 млрд руб. убытка.

На каком юридическом основании Total до сих пор оставалась в проекте, стороны не сообщали. Осенью 2013 г. в интервью «Коммерсанту» президент Total Upstream Ив-Луи Даррикаррер, не вдаваясь в подробности, сказал, что, если две компании желают сотрудничать, они найдут способ решить юридические проблемы.

В конце 2013 г. несколько человек, близких к обеим компаниям, сообщали, что Total хочет обменять долю в Штокмане на долю в другом проекте «Газпрома» – например, в «Балтийском СПГ». Но Total хотела бы сжижать на нем свой газ, говорил один из собеседников «Ведомостей».

Штокмановское месторождение на шельфе Баренцева моря с запасами 3,9 трлн куб. м газа было открыто еще в 1988 г. С тех пор технологии и набор участников для его разработки неоднократно менялись. На месторождении можно добывать более 70 млрд куб. м газа в год, это 11% от текущего уровня добычи газа в России. На базе месторождения планировалось создать завод СПГ для поставок в США, но этому помешала сланцевая революция. Сейчас Штокман стоит в плане разработки только после 2020 г.

Летом 2014 г. старший вице-президент компании Майкл Боррелл заявил, что Total предложила «Газпрому» новые технологии для разработки месторождения и надеется на скорейшее возобновление проекта.

Но тут были введены санкции Западом против России. В конце апреля 2015 г. Total заявила, что получила разрешение французских властей работать только на трех проектах в России. Санкции не позволяют Total работать с «Лукойлом».

Представитель «Лукойла» отказался от комментариев.

Из-за санкций Total столкнулась с проблемами по привлечению проектного финансирования для «Ямал СПГ», а также прекратила скупку акций «Новатэка».

Мешают ли санкции Total продолжать работу над Штокманом, компания не сообщала.

Санкции – одна из главных причин выхода Total из проекта, считают аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров и портфельный управляющий GL Financial Group Сергей Вахрамеев. На экономику Штокмана повлияли и низкие цены на нефть. Проект может окупиться лишь при цене газа $460 за 1000 куб. м, а для этого цены на нефть должны увеличиться вдвое, говорит Вахрамеев.