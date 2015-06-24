Цена нефти пошла вверх на новостях из США

На мировых торгах в среду, 24 июня, цены на нефть растут в ожидании увеличения спроса на топливо в США, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,07, до $64,52 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,05, до $61,06.

По прогнозу аналитиков, в ближайшие месяцы нормой цены для нефти будет $60 за баррель.

Читайте такжеСаудовская Аравия считает успешной свою нефтяную стратегиюПо расчетам Управления энергетической информации США, потребление нефти в стране в этом году вырастет до 19,41 миллиона баррелей в сутки с 19,03 миллиона в прошлом году.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,2 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти (API), при прогнозе сокращения на 2,1 миллиона баррелей. Отчет о запасах Управления энергетической информации будет опубликован в среду вечером.

Давление на рынок также оказывает вероятность того, что Иран на будущей неделе, возможно, не сможет договориться с шестеркой стран о своей ядерной программе. Парламент Ирана во вторник принял закон, запрещающий инспекторам ООН посещать военные объекты и общаться с учеными. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи исключил возможность остановки ядерной программы на длительное время, хотя страны Запада требуют прекращения работы над некоторыми элементами программы, как минимум, на 10 лет как условие снятия санкций.