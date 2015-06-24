Аудиторы считают правильной формулу расчетов цен на газ, но сами тарифы они не проверяли

Рабочая группа, созданная Национальной комиссией по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в которую вошли представители крупнейших в мире аудиторских компаний, подтвердила математическую корректность расчетов тарифов на природный газ для населения, установленных НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года.

Об этом говорится в отчете рабочей группы при НКРЭКУ.

Как отмечается в документе, члены рабочей группы опирались на данные, предоставленные НКРЭКУ, НАК «Нафтогаз Украины» и «Укргазвыдобування», но точность этих данных аудиторами не проверялась.

«Проверка входных данных не проводилась, поскольку это не было целью работы рабочей группы. Ответственность за их достоверность несут НКРЭКУ, НАК «Нафтогаз Украины» и «Укргазвыдобування», - говорится в документе.

В связи с этим рабочая группа предложила НКРЭКУ для подтверждения информации первоисточников сформулировать детальное техническое задание и провести дополнительную комплексную проверку с привлечением независимых специалистов.

На своей странице в социальной сети Facebook директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко, основываясь на выводах рабочей группы, раскритиковал позицию политиков, которые развернули массовую компанию в СМИ о необоснованности повышения тарифов на газ для населения.

«Из этого отчета четко видно, как бесстыдно врали людям упомянутые выше политики-популисты и обслуга», - сообщил Витренко.

По его мнению, сравнивать цену в 7 188 грн на газ для населения, которая включает налоги, расходы на транспортировку, с ценой импортного газа на границе некорректно.

«Для справки - розничные цены на газ в той же Европе отличаются от оптовых в 2-3 раза», - отметил Витренко.

В то же время менеджер «Нафтогаза» не предоставил информацию об исходных данных, которые были предоставлены аудиторам, добавив, что их корректность проверить невозможно.

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Как ранее сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в начале июня создала рабочую группу для проверки тарифов на природный газ для населения, в которую вошли представители четырех крупнейших в мире аудиторских компаний.

НКРЭКУ, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля был повышен и тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.

По словам главы Минэнергоугля, повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования ключевого кредитора экономики Украины Международного валютного фонда.