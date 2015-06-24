Путин из-за дешевой нефти не даст Украине прежнюю скидку на газ - обещает цену как в Польше
Президент РФ Владимир Путин заявляет, что при таком падении цен на нефть Россия не может предоставлять Украине скидку на газ как раньше, цена должна быть на уровне цены для Польши.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с членами правительства РФ.
«На что хотел бы обратить внимание – ключевым вопросом здесь является цена, окончательная. Ясно, что при таком серьезном падении цен на нефть, от которой считаются цены на газ, в конечном итоге мы не можем предоставлять такую скидку в таком же объеме, как было раньше», - сказал Путин.
«В любом случае конечная цена для украинских потребителей не должна быть выше, должна быть на уровне соседних стран, таких как Польша», - заявил он.
При этом он напомнил, что 30 июня истекает срок скидки на газ для Украины во втором квартале.
В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что РФ рассматривает возможность поквартального предоставления скидки на российский газ для Украины.
«Хочу проинформировать, что украинская сторона не направляла нам соответствующий запрос», - заявил Новак.
9 июня в "Газпроме" заявили, что цена газа для Украины без скидки в третьем квартале составит 287,15 долл. за тысячу куб. м, в четвертом - 262,5 долл. за тыс. куб м, вопрос скидки обсуждается.
18 июня Новак заявил, что скидка на газ для Украины в третьем квартале будет меньше 30%.