Путин из-за дешевой нефти не даст Украине прежнюю скидку на газ - обещает цену как в Польше

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с членами правительства РФ.

«На что хотел бы обратить внимание – ключевым вопросом здесь является цена, окончательная. Ясно, что при таком серьезном падении цен на нефть, от которой считаются цены на газ, в конечном итоге мы не можем предоставлять такую скидку в таком же объеме, как было раньше», - сказал Путин.

«В любом случае конечная цена для украинских потребителей не должна быть выше, должна быть на уровне соседних стран, таких как Польша», - заявил он.

При этом он напомнил, что 30 июня истекает срок скидки на газ для Украины во втором квартале.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что РФ рассматривает возможность поквартального предоставления скидки на российский газ для Украины.

«Хочу проинформировать, что украинская сторона не направляла нам соответствующий запрос», - заявил Новак.

9 июня в "Газпроме" заявили, что цена газа для Украины без скидки в третьем квартале составит 287,15 долл. за тысячу куб. м, в четвертом - 262,5 долл. за тыс. куб м, вопрос скидки обсуждается.

18 июня Новак заявил, что скидка на газ для Украины в третьем квартале будет меньше 30%.