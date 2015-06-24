Минэнергоугля обещает в этом году принять решение по корпоратизации "Энергоатома"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник управления по вопросам ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Минэнергоугля Сергей Ермак.

«По корпоратизации, на сколько мне известно, документы уже на выходе по "Энергоатому", документы подготовлены, они проходят определенную согласовательную процедуру. К сожалению, это не такой быстрый процесс, но он идет. Я думаю, что в этом году уже будут конкретные результаты», - сказал Ермак журналистам на IV Международной конференции «Украинский ядерный форум – 2015».

При этом он отметил, что корпоратизация госкомпаний необходима, поскольку это значительно улучшает эффективность их работы.

Вместе с тем, Ермак сообщил, что для начала процесса корпоратизации «Энергоатома» в Украине необходимо выполнить ряд законодательных мер.

«Я думаю, что это будет в любом случае регулироваться законодательным актом, это будет скорее всего закон, который обяжет в том числе и Кабмин дать отдельное распоряжение соответствующим министерствам для того, чтобы воплотить это в жизнь», - отметил Ермак.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году специалисты «Энергоатома» разработали проект закона, предполагающий корпоратизацию компании со 100-ным сохранением собственности акций, но с возможностью привлечь инвестиции за счет продажи части акций или дополнительной эмиссии.

Данный законопроект в конце прошлого года был направлен на рассмотрение в Кабинет министров.

Президент «Энергоатома» Юрий Недашковский настаивал на скорейшей корпоратизации компании, что улучшит возможность привлечения инвестиций в строительство новых энергоблоков, а также позволит создавать с мировыми компаниями атомной отрасли совместные предприятия.

«Энергоатом» в 2014 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 34,9% - до 27,8 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.