Минэнергоугля считает необходимым учесть в тарифе "Энергоатома" средства на ЦХОЯТ

Министерство энергетики и угольной промышленности считает необходимым, чтобы Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, учла в тарифе на отпуск электроэнергии Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» средства на строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник управления по вопросам ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Минэнергоугля Сергей Ермак.

«Учитывая, что есть инициатива государства, что Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива нужно строить, и это стратегически важная задача, соответственно, мы ожидаем, что эти средства будут учтены в тарифе для того, чтобы финансировать это мероприятие», - сказал Ермак на IV международной конференции «Украинский ядерный форум — 2015».

По его словам, в начале текущего года с американской компанией Holtec, которая будет поставлять оборудование для ЦХОЯТ, было подписано дополнительное соглашение, по которому у Украины возникают определенные финансовые обязательства.

Ермак сообщил, что министерство ведет согласованную работу с НКРЭКУ, куда подаются документы, для того чтобы при очередном повышении тарифа на отпуск электроэнергии все необходимые для «Энергоатома» средства были учтены.

Планируется, что НКРЭКУ будет пересматривать тариф на отпуск электроэнергии для «Энергоатома» на заседании 25 июня.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ с 1 апреля повысила тариф на отпуск электроэнергии для госкомпании «Энергоатом» на 31,5%, - до 42,21 коп. за кВт/ч с 32,11 коп. за кВт/ч.

По словам президента «Энергоатома» Юрия Недашковского, американская компания Holtec приступит к реализации проекта строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне общей стоимостью около 300 млн долл. после осуществления «Энергоатомом» авансового платежа в размере 11,7 млн долл.

Справка УНИАН. Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Госкомпания «Энергоатом» до конца 2020 года заплатит американской компании Holtec International почти 300 млн долл. за оборудование для ЦХОЯТ.

Кабинет министров Украины в конце апреля 2014 года принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.