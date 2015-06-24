Украина не просила скидку на газ в третьем квартале - Минэнерго России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании членов российского правительства с президентом РФ.

«В соответствии с трехсторонним заявлением, которое было нами сделано 20 марта, когда рассматривали вопросы обеспечения поставок газа на второй квартал, Российская Федерация рассматривает возможность поквартального предоставления скидки на цену природного газа, предусмотренную между «Нафтогазом» и «Газпромом», но прежде всего - по запросу украинской стороны. Хочу проинформировать, что до этого времени украинская сторона не направляла нам соответствующий запрос, поэтому сегодня мы находимся в ситуации, что заканчивается квартал, и ждем от украинских коллег обращение», - сказал Новак.

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В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил: «подождем, это же Украине нужно, не нам, поэтому надеюсь, что вовремя это будет сделано».

Кроме этого, Новак отметил, что продолжаются трехсторонние консультации в формате Россия-Евросоюз-Украина по газовой проблематике.

По его словам, основная их цель – это надежное обеспечение газом европейских потребителей и транзит газа через Украину в осенне-зимний период.

«Очередной раунд этих консультаций мы запланировали на конец этого месяца с учетом того, что заканчивается скидка, предоставленная на второй квартал. Планируем обсудить с партнерами необходимый уровень газа, который необходимо закачать до начала осенне-зимнего периода, до 15 октября, в подземные газовые хранилища Украины, размеры финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза и, возможно, вопрос цены», - сказал он.

Глава Минэнерго РФ отметил, что Украине необходимо до 15 октября закачать 19-20 миллиардов кубометров газа в подземные газовые хранилища. Сейчас этот показатель – 11,5 млрд кубометров, сказал он.