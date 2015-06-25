Total продолжает выходить из российских проектов: за "Газпромом" последовал ЛУКОЙЛ

Французская Total вслед за Штокманом (проект "Газпрома") покинет и СП с ЛУКОЙЛом по разработке участков с трудноизвлекаемой нефтью: работать здесь в условиях санкций Total не может, пишет "Коммерсант".

Между тем, остальные проекты в РФ компания намерена сохранить, подтвердил изданию глава Total в России Жак де Буассезон.

ЛУКОЙЛ собирается компенсировать Total расходы на приобретение трех лицензий на участки с трудноизвлекаемой нефтью баженовской свиты, рассказал глава российской компании Вагит Алекперов. "Мы договорились, что продолжим работу самостоятельно",— уточнил он, добавив, что Total "безусловно, сможет вернуться в проект после санкций". Глава Total в России Жак де Буассезон подтвердил, что "компания хочет возобновить сотрудничество с ЛУКОЙЛом по баженовской свите, как только санкции будут сняты".

Читайте такжеФранцузская Total вышла из проекта "Газпрома"Проект стал проблемным для Total летом 2014 года, когда против России были введены санкции, запрещающие иностранным компаниям работать на шельфе и в добыче сланцевой нефти. Источник, близкий к СП, указывает, что ресурсы баженовской свиты формально не сланцевые, "но работа там иностранцам все равно запрещена".

Это не первый проблемный проект в РФ, из которого уходит Total: французы вернут "Газпрому" 25% в Штокмановском месторождении в Баренцевом море. Но Total сохраняет другие проекты в России — 20% в "Ямале-СПГ", 49% в Термокарстовом газовом месторождении, 40% в Харьягинском СРП-проекте (сейчас французская компания — его оператор, но, скорее всего, этот статус она утратит).