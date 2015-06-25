На мировых торгах в четверг, 25 июня, цены на нефть растут после обвала накануне, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 0,32% - до 63,69 доллара за баррель, на WTI - на 0,02%, до 60,28 доллара за баррель.

Читайте такжеTotal продолжает выходить из российских проектов: за "Газпромом" последовал ЛУКОЙЛ На рынок оказывает давление статистика из США: запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 4,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA), но запасы бензина выросли на 0,7 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 0,3 миллиона.

Еще один важный фактор для рынка, который играет на поддержку Brent, - курс евро к доллару поднялся в начале торгов в четверг, поскольку инвесторы надеются, что Греция договорится с кредиторами о новых займах и избежит дефолта.