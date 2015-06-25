Новым руководителем "Укргазвыдобування" стал Олег Прохоренко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

Сегодня глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев представил его деловым кругам.

Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось в ходе встречи членов правительства с представителями Американской торговой палаты и Европейской Бизнес Ассоциации.

«Олег Прохоренко – человек с большим опытом в нефтегазовых проектах. Работал в СНГ и на Ближнем Востоке, работал с нами. Мы думаем, что это правильный и своевременный выбор», - сказал Коболев.

Присутствовавший на встрече премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что новый глава «Укргазвыдобування» был назначен по решению правительства. «Правительство последовательно осуществляет политику смены политически заангажированного менеджмента госкомпаний на специалистов, которые лишены политического влияния. Мы ставим цель – сделать госкомпании эффективными и прозрачными. И я жду от «Нафтогаза» и «Укргазвыдобування» реальных шагов по реформированию компании «Укргазвыдобування», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил руководству «Нафтогаза» немедленно сменить руководство госкомпании «Укргазвыдобування» по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности компании. Как выяснилось, группа компаний народного депутата Игоря Еремеева должна госпредприятию 373 млн грн, однако руководство госхолдинга не предприняло никаких попыток вернуть долг. Яценюк дал должникам 72 часа на погашение долга.

В начале 2014 года «Укргазвыдобування» возглавил Сергей Костюк, после чего госкомпания продала компании Игоря Еремеева «Вог Трейдинг» 30 тысяч тонн сжиженного газа по цене 7602 грн за тысячу кубов, в то время как другие участники рынка продавали топливо на 3500 грн дороже.

С марта 2014 года «Укргазвыдобування» начало реализовывать конденсат для производства бензина марки А-76 компаниям «Вог Трейдинг», «Феон», «Юкра», «Клевер-ПМ» и «Укртрансоил-2009», также подконтрольным народному депутату. По данным МВД, компания недополучила от продажи конденсата около 60 млн грн.

Весной 2014 года Генпрокуратура сообщила, что подозревает председателя набсовета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в расхищении имущества госпредприятия «Укргазвыдобування» и нанесении ущерба государству в размере более 1 млрд грн. Осенью 2014 года правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование против нового руководства «Укргазвыдобування» во главе с Сергеем Костюком. Последнего подозревают в нанесении ущерба государству путем продажи сжиженного газа по заниженным ценам компании, подконтрольной народному депутату Игорю Еремееву.

В начале марта текущего года свыше 50 народных депутатов поставили свои подписи под обращением к первым лицам государства – президенту Петру Порошенко, премьеру Арсению Яценюку и секретарю Совета нацбезопасности Александру Турчинову, в котором просили уволить главу «Укргазвыдобування» Сергея Костюка и его заместителя Вадима Шленчака. По мнению депутатов, схемы заработков в «Укргазвыдобування», созданные еще при Януковиче, существуют до сих пор. Главой наблюдательного совета «Укргазвыдобування» и исполнительным директором «Нафтогаза Украины» является Андрей Пасишник, который до этого работал топ-менеджером в компаниях Еремеева. По подсчетам экспертов, ежемесячно «Укргазвыдобування» теряет на реализации своей продукции от 6 до 10 млн долларов.

Кабинет министров Украины намерен провести внеплановые проверки предприятий государственного холдинга «Укргазвыдобування» и других недропользователей.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 млрд куб. м. природного газа – 70% от объема добычи голубого топлива в стране. По итогам 2014 года «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль холдинга составила 8,9 млн грн.