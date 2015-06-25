"Укртрансгаз": транзит российского газа через Украину в этом году упадет на 18%

Госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, прогнозирует падение объемов транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза по итогам 2015 года на 17,7% по сравнению с 2014 годом - до 51 млрд куб. м с 62 млрд куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил президент «Укртрансгаза» Игорь Прокопив.

«Был транзит 62 (млрд кубометров в 2014 году — УНИАН), а в этом году будет 51 млрд кубометров», - сказал Прокопив.

Также он сообщил, что компания прогнозирует сокращение в 2015 году потребления природного газа в Украине примерно на 9 млрд куб. м по сравнению с 2014 годом — до 34 млрд куб. м.

По словам главы «Укртрансгаза», сокращение потребления Украиной газа обусловлено отделением от энергосистемы Украины оккупированных районов Донбасса.

«Мы прогнозируем потребление 34 млрд кубометров и видим, что Украина будет потреблять и того меньше», - сказал Прокопив.

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Как сообщал УНИАН, в российской компании "Газпром" заявляют, что продления транзитного контакта с Украиной после 2019 года не будет "ни при каких обстоятельствах".

Ссогласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.