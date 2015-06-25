Украина и Венгрия с июля начнут тестировать виртуальный реверс газа

Украина и Венгрия начнут тестирование работы газового интерконнектора по новому соглашению, позволяющему осуществлять так называемый виртуальный реверс газа и ликвидировать посредничество «Газпрома», с 1 июля 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил президент «Укртрансгаза» Игорь Прокопив.

«С 1 июля мы приступаем к тестовым процедурам по этому соглашению с надеждой на то, что с 1 октября оно начнет полноценную работу», - сказал Прокопив.

По словам главы «Укртрансгаза», полноценная работа интерконнектора по новому соглашению возможна лишь, когда российский «Газпром» предоставит «Укртрангазу» шиппер-коды.

«Тестирование и будет подразумевать обращение к россиянам за шиппер-кодами. Проверим, как они себя поведут, чтобы не поставить под угрозу реальные поставки», - отметил Прокопив.

Как сообщал УНИАН, операторы газотранспортных систем Украины и Венгрии 29 мая 2015 года подписали договор об объединении трансграничных газопроводов, что позволит ликвидировать российский «Газпром» из текущих схем взаимодействия Украины с Европейским Союзом.

Мощность интерконнектора в направлении Венгрии составляет 26 млрд куб. м в год, в направлении Украины – 6,1 млрд куб. м в год.