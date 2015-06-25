Еврокомиссия предлагает Украине и РФ провести газовые переговоры 30 июня в Вене

Европейская комиссия предлагает Украине и РФ провести трехсторонние газовые переговоры 30 июня в Вене и ожидает от сторон подтверждения.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии.

"Комиссия направила приглашение на вторник, 30 июня, в Вену, и сейчас мы ожидаем, чтобы стороны подтвердили, устраивает ли их эта дата ", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 22 июня министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что трехсторонние переговоры по вопросам организации поставок газа в Украину в формате Украина-Евросоюз-Россия на уровне министров энергетики Украины и РФ при посредничестве Еврокомиссии состоятся 29 июня. «Переговоры пройдут 29 июня на уровне министерств», - сказал Демчишин.

23 июня в Еврокомиссии отметили, что даты проведения трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Европейским Союзом и РФ еще нет.