Еврокомиссия предлагает Украине и РФ провести газовые переговоры 30 июня в Вене
Ранее Демчишин заявил, что трехсторонние переговоры состоятся 29 июня
Европейская комиссия предлагает Украине и РФ провести трехсторонние газовые переговоры 30 июня в Вене и ожидает от сторон подтверждения.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии.
"Комиссия направила приглашение на вторник, 30 июня, в Вену, и сейчас мы ожидаем, чтобы стороны подтвердили, устраивает ли их эта дата ", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 22 июня министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что трехсторонние переговоры по вопросам организации поставок газа в Украину в формате Украина-Евросоюз-Россия на уровне министров энергетики Украины и РФ при посредничестве Еврокомиссии состоятся 29 июня. «Переговоры пройдут 29 июня на уровне министерств», - сказал Демчишин.
23 июня в Еврокомиссии отметили, что даты проведения трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Европейским Союзом и РФ еще нет.