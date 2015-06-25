Яценюк попросил страны "Большой семерки" помочь решить газовые вопросы с Россией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Яценюк сказал в ходе встречи с послами стран "Большой семерки" в Украине.

Премьер-министр напомнил, что в прошлом году Украине вместе со странами "Большой семерки" удалось достичь трехстороннего соглашения на уровне Украины, Европейского Союза и России о поставках газа в Украину и транзите газа в ЕС.

«Это необходимо для того, чтобы гарантировать безопасный транзит в ЕС и поставки газа в Украину на основе всеобъемлющего договора между ЕС, Украиной и Российской Федерацией, который должен включать трехсторонний протокол, а также дополнение к действующему контракту между «Нафтогам» и «Газпромом», - цитирует пресс-служба премьер-министра. – Вместе мы можем достичь успеха в том, чтобы получить соглашение такое же, как имели в прошлом году».

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщал, что трехсторонние переговоры по вопросам организации поставок газа в Украину в формате Украина – Европейский Союз - Россия на уровне министров энергетики Украины и России при посредничестве Европейской комиссии состоятся 29 июня. По словам Демчишина, речь на переговорах пойдет, в том числе, об объемах закачки газа в украинские газовые хранилища (ПХГ) для прохождения отопительного сезона, а также для обеспечения транзита российского газа в Европу. При этом Демчишин подчеркнул, что российская сторона настаивает на закачке 19 млрд кубометров, при том что сейчас в украинских ПХГ находится порядка 11,5 млрд кубометров.

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Как сообщал УНИАН, в начале июня Украина при посредничестве Европейской комиссии достигла предварительных договоренностей с российским газовым монополистом «Газпромом» о продлении условий так называемого «зимнего пакета» поставок российского газа в Украину. Стороны отмечали, что провели конструктивные переговоры по спорным газовым вопросам и на уровне экспертов подготовили протокол решений о поставках газа, который будет охватывать весь зимний сезон 2015-2016 гг.

Объем поставок является предметом договоренностей, однако в мае премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина намерена в 2015 году покупать у России не более 50% необходимого стране объема импортного газа, «даже при снижении цены на российский газ ниже европейской». В апреле Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс газа на 2015 год с общим объемом потребления 40 млрд кубометров и объемом импорта 25 млрд кубометров.