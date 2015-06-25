В "Нафтогазе" заявили, что не смогут своими силами финансировать закачку газа в хранилища

Об этом на конференции «Украинская энергетическая инфраструктура и законодательство: вызовы и возможности для практической интеграции с энергетическими системами стран Центральной Европы» заявил главный советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Алексеенко.

«Нафтогаз» своими силами эту задачу выполнить не сможет. Нужна помощь правительства и международных институтов», - сказал он.

Напомним, «Нафтогаз» на протяжении полугода ведет переговоры с европейскими партнерами о предоставлении Украине кредита в объеме порядка 1,5 млрд евро на закупку и закачку природного газа, который затем будет использован для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины призвал правительства стран "Большой семерки"помочь Украине в достижении окончательного решения по вопросам поставок газа в Украину из России и транзита российского топлива через Украину в Евросоюз.

Европейская комиссия предлагает Украине и РФ провести трехсторонние газовые переговоры 30 июня в Вене и ожидает от сторон подтверждения.

По словам министра энергетики Украины Владимира Демчишина, речь на переговорах пойдет, в том числе, об объемах закачки газа в украинские газовые хранилища (ПХГ). При этом Демчишин подчеркнул, что российская сторона настаивает на закачке 19 млрд кубометров, при том что сейчас в украинских ПХГ находится порядка 11,5 млрд кубометров.