"Энергоатом" за пять месяцев получил почти миллиард гривень прибыли

Согласно сообщению, чистый доход компании от продажи электроэнергии за пять месяцев текущего года составил 12,851 млрд грн, что на 46,6% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. При этом себестоимость продукции снизилась по сравнению с прошлым годом на 0,6% и благодаря этому получена валовая прибыль в размере 4,173 млрд грн.

«Одним из главных факторов, влияющих на финансовый результат компании, остаются расходы по курсовым разницам, расходы на приобретение валюты и финансовые расходы по уплате процентов по кредитам и другим займам», - подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что за январь-май 2015 года в компании появились новые расходы, такие как проценты по отсроченным налоговым обязательствам, которые составляют уже 11,6 млн грн.

«Эти расходы связаны с систематическими нерасчетами ГП «Энергорынок» за электроэнергию, произведенную на АЭС Украины. Только за этот год прирост задолженности Энергорынка вырос на 1,679 млрд грн, и по состоянию на 31 мая долг за отпущенную электроэнергию перед атомщиками составляет 10,477 млрд грн», - добавили в госкомпании.

Как сообщал УНИАН, выработка электроэнергии компанией за январь-май 2015 года увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2014 года до 37,666 млрд кВт/ч с 36,629 млрд кВт/ч.

За пять месяцев текущего года доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики составила 55,6%.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

«Энергоатом» в 2014 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 34,9% - до 27,8 млрд грн.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.