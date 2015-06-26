Цены на нефть продолжают расти на новостях о Греции

На мировых торгах в пятницу, 26 июня, нефть продолжает дорожать на фоне ситуации вокруг Греции, передает Reuters.

С начала торгов фьючерсы на Brent подорожали на $0,37, до $63,57 за баррель, фьючерсы на WTI - на $0,12, до $59,82.

Читайте такжеСША вернули себе звание мирового лидера по добыче нефтиПрошедшие в четверг переговоры Греции с кредиторами были безрезультатными, новая встреча назначена на субботу, 27 июня. Если Греция не договорится о новых кредитах, чтобы в конце июня заплатить МВФ 1,6 миллиарда евро, ей грозит дефолт и выход из зоны евро.

Другая важная для нефтяного рынка тема - переговоры о ядерной программе Ирана. Если соглашение о ней будет достигнуто к 30 июня, Иран может быть освобожден от санкций и тогда страна увеличит экспорт нефти.